Москва, 29 декабря, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации дали оценку событиям 2022 года, приведшим к текущей политической ситуации.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Уходящий год был насыщен событиями поистине исторического масштаба и стал для внешней политики России без преувеличения поворотным, пройдя под знаком формирования новой международной реальности», — говорится в опубликованном 29 декабря на официальном сайте министерства сообщении.

К началу 2022 года милитаризация на западных рубежах России подошла к опасной черте в связи с провокационными действиями блока НАТО.

«<…> В целях нейтрализации угроз безопасности, руководство РФ пошло на непростые, но необходимые шаги», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД России оценили принятые в Молдавии изменения в Уголовном кодексе, а также высказались о перспективах переговоров между Кишинёвом и Тирасполем.