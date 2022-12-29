Москва, 29 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В 2022 году Россия продолжила укрепление своих союзнических отношений с Белоруссией, и последняя с пониманием восприняла проведение специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом говорится в обнародованном 29 декабря на сайте российского МИД сообщении об основных внешнеполитических итогах 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Продолжали укрепляться союзнические отношения с Республикой Беларусь. Минск с пониманием отнесся к причинам, целям и задачам СВО, предоставил площадку для проведения в феврале–марте трех раундов российско-украинских переговоров», — отмечается в сообщении.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за исходящей с украинской территории и от военных контингентов НАТО в сопредельных с Украиной странах угрозы в Белоруссии развернуты дополнительные контингенты совместной региональной группировки войск, которые обеспечивают безопасности западных рубежей Союзного государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что развертывание аппаратных связи и регулирование радиосети отработали в Белоруссии российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск.