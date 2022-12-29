Белград, 29 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Меры по деэскалации напряжённости в северной части Косово приветствовала глава миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде. Об этом говорится 29 декабря в сообщении миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Она признаёт упорные усилия всех сторон, включая международных партнёров, по обеспечению безопасности жителей Косово во всех общинах», ― говорится в пресс-релизе МООНК.

Также Зиаде указала на важность выполнения обязательств и возобновления переговоров с целью «полного решения неурегулированных вопросов и нормализации отношений».

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Косове вновь обострилась 8 декабря: сотрудники косовского спецназа в нарушение соглашений без разрешения местных властей вошли в сербские города на севере края. 10 декабря в сербских городах на севере края начали строить баррикады, жители выходили на улицы.

28 декабря президент Сербии Александр Вучич обратился к сербам в Косово и Метохии с призывом убрать баррикады. Затем глава государства выехал на юг страны для переговоров с представителями сербского края. После многочасового обсуждения протестующие согласились демонтировать баррикады в обмен на выполнение ряда требований касательно безопасности сербского населения в регионе.

Разбор баррикад в Косово начался утром 29 декабря. Процесс демонтажа может занять от 24 до 48 часов.