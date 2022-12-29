Москва, 29 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что моряки Военно-морского флота России с честью будут выполнять свой долг. Об этом глава государства заявил 29 декабря в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град».

Дарья Драй ИА REGNUM Моряки

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«Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить Родине и нашему народу», ― сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать темпы строительства разного рода военных кораблей, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции.

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Российский лидер подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для надёжного обеспечения безопасности страны, «защиты национальных интересов в Мировом океане».