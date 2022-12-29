Путин верит в преданность российских моряков долгу и России
Путин заявил о вере в преданность российских моряков своему долгу
Москва, 29 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что моряки Военно-морского флота России с честью будут выполнять свой долг. Об этом глава государства заявил 29 декабря в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать темпы строительства разного рода военных кораблей, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции.
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Российский лидер подчеркнул, что Россия сделает всё необходимое для надёжного обеспечения безопасности страны, «защиты национальных интересов в Мировом океане».