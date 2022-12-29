Минск, 29 декабря, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил закрепить в стране новую новогоднюю традицию — посещение детей, которые воспитываются без родителей, а также одиноких пожилых людей. Об этом белорусский лидер заявил 29 декабря во время участия в благотворительном празднике в Минске в рамках акции «Наши дети».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие идут к детям — в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа — и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками», — заявил президент Белоруссии.

Кроме того, белорусский президент призвал не забывать стариков.

Александр Лукашенко также отметил, что любая страна сильна своими традициями и в Белоруссии таких традиций много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.