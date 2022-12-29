Москва, 29 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий в столице в ночь на пятницу, 30 декабря, сообщается в столичном комплексе городского хозяйства.

Владимир Югасов ИА REGNUM Заморозки. Москва

«По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 30 декабря, в столице ожидается снег, мокрый снег, возможно гололедица», — говорится в сообщении, опубликованном 29 декабря в telegram-канале КГХ Москвы.

Также жителей столицы призвали строго соблюдать правила дорожного движения, а также оставаться аккуратными и внимательными.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедом.