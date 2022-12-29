Вашингтон, 29 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вашингтон недооценивает угрозу провала политики, продвигаемой на Украине. Об этом в интервью, опубликованном 28 декабря изданием Foreign Policy, заявил профессор международных отношений Гарвардского университета (США) Стивен Уолт.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«Меня беспокоит то, что, поддерживая Украину и надеясь на лучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год [президент России] Владимир Путин всё ещё будет у власти, у российских военных дела действительно идут хорошо, украинские силы находятся на грани, на исходе своих сил», — заявил профессор.

По его мнению, в 2023 году ситуация на Украине приведёт к «тупику», в котором никто не добьётся значительных успехов, при этом украинская сторона понесёт большой ущерб. Он сомневается, что в этой ситуации получится разрешить конфликт через переговоры.

На вопрос журналистов, насколько болезненно ситуация складывается для жителей России, Уолт заявил, что разумная экономическая политика и продажи энергоносителей позволили избежать больших проблем для страны. Он считает, что давление на Путина не заставит его изменить планы.

«Я не хочу верить тем, кто говорит, что российская армия балансирует на грани краха», — добавил Уолт.

По мнению профессора, российская армия показала, что может проводить сложные операции.