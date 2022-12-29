Москва, 29 декабря, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Только при наличии согласия сторон могут быть привлечены к работе в Нагорном Карабахе международные миротворцы. Об этом 29 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Международные миротворцы могут привлекаться, если для этого есть согласие обеих сторон, обеих сторон конфликта, и это не только Армения, но и Азербайджан», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля напомнил, что Армения является для России одним из наиболее близких союзников, а Азербайджан — очень ценным и дорогим партнёром

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит свои посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном.