Москва, 29 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Американские системы М777 и HIMARS, поставленные ВСУ, уничтожены 29 декабря в рамках спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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РСЗО HIMARS

Две артиллерийские системы М777 уничтожены в районе населённого пункта Кругляковка (Харьковская область).

«В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США».
Игорь Конашенков