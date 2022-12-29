Пекин, 29 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Китае считают, что США должны уважать основные интересы Пекина. Это важно, если Вашингтон действительно намерен сотрудничать в конструктивном ключе. Такое мнение высказал 29 декабря в ходе брифинга представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

Он отметил, что в Китае большое значение придают развитию отношений между вооруженными силами обеих стран.

«Если США действительно хотят позитивного и конструктивного диалога и обмена мнениями с Китаем, они должны продемонстрировать свои искренние помыслы и действия, проявив подлинное уважение к основным интересам и опасениям Китая», — заявил представитель минобороны КНР.

Ранее сообщалось о том, что в США высказали обеспокоенность активностью Народно-освободительно армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива. Совет национальной безопасности США 26 декабря выступил с заявлением, в котором пообещал продолжить оказывать поддержку Тайваню в вопросах самообороны «в соответствии с долгосрочными обязательствами и политикой» США. При этом в Вашингтоне оценили действия КНР как «провокационные» и «дестабилизирующие».