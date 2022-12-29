Москва, 29 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В России запланировано строительство четырёх атомных подводных лодок, которые будут обеспечивать безопасность страны на протяжении десятилетий. Об этом 29 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, принимая участие по видеосвязи в подъёме флага на поступающих в Военно-Морской Флот РФ (ВМФ) кораблях.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Он отметил, что на введённом в строй атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» установлены баллистические ракеты «Булава», что существенно повысит потенциал ядерных морских сил России.

«Я отмечу, что в рамках госпрограммы вооружений будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд», — сказал Путин.

Стоит отметить, что, кроме подлодки «Генералиссимус Суворов», российскому Военно-Морскому Флоту передадут на вооружение ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов» и будет спущен на воду атомный подводный крейсер четвёртого поколения подлодок «Император Александр III».