Москва, 29 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В МИД России оценили принятые в Молдавии изменения в Уголовном кодексе. Об этом 29 декабря сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По словам представителя МИД России, принятые изменения, которые вводят понятие сепаратизма, не будут способствовать урегулированию приднестровского конфликта.

«Мы убеждены, что внесение подобных дополнений в молдавский Уголовный кодекс не прибавит взаимопонимания между Кишинёвом и Тирасполем», — заявила Мария Захарова.

Россия, по словам Захаровой, рассчитывает, что молдавская сторона еще раз взвесит добавленную стоимость этого шага в контексте процесса приднестровского урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на данный момент ещё отсутствует подтверждение по встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, однако российская сторона позитивно рассматривает предложения Анкары о контактах с Москвой.