Москва, 29 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. За время проведения спецоперации по денацификации на Украине Вооружёнными силами (ВС) РФ было уничтожено в общей сложности 354 самолёта, 194 вертолёта и 2741 беспилотник боевиков преступного режима Киева. Об этом 29 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолёта, 194 вертолёта, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что также российские войска за время проведения спецоперации уничтожили 953 реактивные системы залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации сбили семь беспилотников киевских боевиков.