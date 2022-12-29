Москва, 29 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил поднять флаги на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов» и малом ракетном корабле «Град». Об этом российский лидер сообщил в режиме видеосвязи на церемонии приема кораблей в состав Военно-морского флота 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю», — сказал Владимир Путин.

Стало известно, что в ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают в состав Военно-морского флота атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов». На церемонии также был осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами 29 декабря заявил, что президент Владимир Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в состав Военно-морского флота кораблях.