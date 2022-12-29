Путин поучаствовал в спуске подводного крейсера «Император Александр III»
Москва, 29 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Глава Российского государства принял участие в церемонии по видеосвязи.
kremlin.ru
Церемония подъёма военно-морского флага
«Разрешаю», — сказал Владимир Путин в ходе церемонии 29 декабря.
Отмечается, что начало испытаний атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» запланировано на июнь 2023 года.
Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Владимир Путин также по видеосвязи примет участие в подъеме флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.