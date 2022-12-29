Москва, 29 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт спуску на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Глава Российского государства принял участие в церемонии по видеосвязи.

kremlin.ru Церемония подъёма военно-морского флага

«Разрешаю», — сказал Владимир Путин в ходе церемонии 29 декабря.

Отмечается, что начало испытаний атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III» запланировано на июнь 2023 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Владимир Путин также по видеосвязи примет участие в подъеме флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.