Москва, 29 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Военными ВС РФ за прошедшие сутки нейтрализованы две диверсионные группы киевских нацистов. Об этом сообщил 29 декабря в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Одна из групп вела подрывную деятельность в Донецкой Народной Республике, другая — в Запорожской области.

«В районах населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в течение прошедших суток российские подразделения в ДНР также уничтожили около 30 человек личного состава ВСУ и четыре единицы автотранспорта, среди которых два броневика.