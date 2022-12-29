Бахмут, ДНР, 29 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ уничтожено 29 декабря на территории ДНР в ходе спецоперации, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Склады уничтожены в городах Северске и Артёмовске в ДНР. Кроме того, российские военные уничтожили аналогичный склад в районе населённого пункта Степное на контролируемой киевским режимом части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведка Народной милиции ЛНР сообщала, что в район Северска украинские боевики стягивают дополнительную технику.