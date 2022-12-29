Москва, 29 декабря, 2022, 13:46 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации сбили семь беспилотников киевских боевиков. Об этом 29 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что также российские средства ПВО за это время сбили четыре ракеты от реактивных систем залпового огня украинских нацистов HIMARS и «Ураган» в ЛНР и Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Вооружённых сил (ВС) России продолжали наступление на донецком направлении, уничтожив в ходе него за сутки свыше 80 боевиков киевского террористического режима.