Харьков, Украина, 29 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Военнослужащие Российской Федерации за последние сутки уничтожили более 20 киевских боевиков на купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 29 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как утверждает Конашенков, в районах населенных пунктов Тимовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области уничтожено две бронированные машины и три специальных военных автомобиля.

В ходе брифинга 28 декабря представитель Минобороны сообщал об уничтожении более 30 украинских военнослужащих на купянском направлении.