Москва, 29 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки нанесли удар по нескольким подразделениям киевских боевиков в Донецкой Народной Республике. Было уничтожено около 30 человек личного состава противника и шесть единиц автотехники, в том числе две бронированные машины. Об этом 29 декабря в ходе брифинга сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа»,— говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось об уничтожении двух украинских диверсионных групп в ДНР и Запорожской области.