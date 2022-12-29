Салехард, 29 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с командирами и личным составом батальона «Ямал», которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Глава региона передал бойцам посылки и новогодние подарки от близких и родных. О своей поездке он рассказал 29 декабря в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Дмитрий Артюхова Дмитрий Артюхов привез ямальским бойцам новогодние подарки от близких

«На днях передали военнослужащим технику: автомобили, дизельные генераторы, печи-буржуйки, лазерные дальномеры. Пополнили запас обмундирования, аптечек, гигиенических средств и оргтехники, — сообщил Дмитрий Артюхов. — В целом видно, что быт налаживается. Переживают за родных и близких, которые ждут на Ямале. Подробно поговорили о том, какую помощь оказываем семьям — каждая у нас на особом контроле, будем заботиться, пока главы семей вдалеке от дома».

Фото из телеграм-канала Дмитрий Артюхова Дмитрий Артюхов привез ямальским бойцам новогодние подарки от близких

Военнослужащие рассказали и показали губернатору Ямала, в каких условиях они живут и проходят подготовку. Мобилизованные попросили станцию и оборудование для ремонта техники. В свою очередь, глава округа пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил властям регионов оказывать содействие в материально-техническом обеспечении мобилизованных и воинских формирований. Так, на Ямале действует комплекс мер по поддержке мобилизованных. Они касаются здравоохранения, образования, поддержки семей военнослужащих, предпринимательского сообщества.