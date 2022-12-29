Москва, 29 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Истребители Вооружённых сил России в течение последних суток сбили принадлежащие украинским военно-воздушным силам (ВВС) самолёты Су-25 и Су-24 и два вертолёта Ми-8. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Нацгвардия Украины Ми-8 ВВС Украины

Отмечается, что украинские самолёты были поражены возле Красного Лимана и Краматорска Донецкой Народной Республики. Вертолёты ВСУ также были сбиты над территорией ДНР — возле населённых пунктов Суворов и Орловка.

Кроме того, сообщается, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки семь беспилотников ВСУ.