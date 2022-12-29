Москва, 29 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России продолжали наступление на донецком направлении, уничтожив в ходе него за сутки свыше 80 боевиков киевского террористического режима. Об этом 29 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого за сутки было уничтожено свыше 800 украинских нацистов, а также четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достаточно оперативной была реакция на проблемы, которые возникали в ходе проведения частичной мобилизации в ряды ВС России.