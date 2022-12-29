Москва, 29 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили на краснолиманском направлении до 70-ти украинских боевиков, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Об этом 29 декабря в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов», — указал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России 29 декабря опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись с боевыми стрельбами мобилизованных танкистов Западного военного округа, направленных в зону проведения специальной военной операции.