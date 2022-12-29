Москва, 29 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Четыре пункта управления ВСУ уничтожено российскими ракетными войсками и артиллерией 29 декабря в ходе спецоперации на территории Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

Уточняется, что уничтожены пункты в районе города Херсона, в Харьковской области (в районе Купянска и Новоосиново) и в районе Гавриловки в Днепропетровской области.

Кроме того, на огневых позициях поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ, а также боевики и военная техника в 102-х районах.