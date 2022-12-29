Москва, 29 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Организация черноморского экономического сотрудничества и ООН скоро должны подписать резолюцию. Это событие было отложено по вине Киева, сообщила 29 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Призвав Киев отказаться от политики разжигания конфронтации, российский дипломат выразила надежду, что резолюцию между ООН и ОЧЭС примут «в ближайшее время». Киев помешал принять её, «по политическим мотивам» заблокировав в одностороннем порядке.

Мария Захарова «Совершенно возмутительно, что о своём решении, абсолютно вредоносном, киевская делегация заявила за считаные минуты до объявления документа согласованным».

Характерно, что пока шло обсуждение, киевская делегация «отмалчивалась», отмечает представитель МИД РФ. Когда Киев заблокировал резолюцию, страны ЕС и «Восточного партнёрства» не поддержали его позицию.

Напомним, межправительственная международная организация ОЧЭС объединяет 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Была создана в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Чёрного моря.