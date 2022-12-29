Москва, 29 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Поправки, направленные на социальную поддержку семей участников специальной военной операции, внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В соответствии с законопроектом, супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки, сообщила пресс-служба Госдумы.

Володин уточнил, что в настоящее время, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

Предусматривается право на получение мер социальной поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания. Это позволит повысить уровень социальной защищенности супруги (супруга) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившего) в повторный брак. Принятие законопроекта окажет позитивное влияние на уровень доходов указанной категории граждан, которые будут вправе получать ежемесячные денежные выплаты, отмечают авторы, среди которых лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер СРЗП Сергей Миронов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

По данным ПФР по состоянию на 1 мая 2022 года численность получателей выплат составляет 174 152 человека, из них 151 187 человек — члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Годовой размер выплаты на одного получателя выплаты в 2023 году составит 26 453,71 рубля, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.

Средства в федеральный бюджет на 2023 год на эти цели предусмотрены в объеме около 500 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, около 100 тыс. мобилизованных и членов их семей воспользовались кредитными каникулами.

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