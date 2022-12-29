Москва, 29 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Достаточно оперативной была реакция на проблемы, которые возникали в ходе проведения частичной мобилизации в ряды Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 29 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, что было наиболее сложным при проведении частичной мобилизации и какие вопросы удалось решить в оперативном порядке.

При этом Песков указал, что масштаб задач при проведении частичной мобилизации был «достаточно велик», и добавил, что детали этого процесса необходимо уточнять у министра обороны России Сергея Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит свои посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном.