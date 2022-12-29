Москва, 29 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Критика в адрес российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе, неприемлема. Об этом 29 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают всё возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают», — сказала представитель российского МИД.

Она добавила, что были ситуации и хуже той, что сложилась в регионе в настоящее время.

Напомним, сегодня, 29 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства поставил под сомнение способность России урегулировать ситуацию в Лачинском коридоре. Он призвал вынести вопрос на обсуждение Совбеза ООН.