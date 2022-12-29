Москва, 29 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Вопросы о степени защищённости крупных городов России, включая Москву, от атак нужно адресовать не Кремлю, а в другие компетентные ведомства. Об этом 29 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вы задаёте мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства», ― указал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях 29 декабря появились сообщения о работе ПВО возле Энгельса Саратовской области. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, подразделения противовоздушной обороны Энгельсского района сбили «неопознанный объект».

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В этот день на территории Клинцовского района в Брянской области средства российской системы ПВО сбили беспилотники.