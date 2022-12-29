Тель-Авив, Израиль, 29 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В связи с приведением к присяге нового правительства Израиля по главе с Биньямином Нетаньяху у израильского парламента сотни людей проводят акцию протеста. Об этом 29 декабря сообщает издание Times of Israel.

Leila Maziz Иерусалим

«Сотни людей проводят акцию протеста у здания кнессета в Иерусалиме против правительства, которое сегодня должно быть приведено к присяге », — говорится в сообщении Times of Israel.

В состав нового правительства, помимо членов партии «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, должны также войти представители крайне правых сил Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвич (блок «Религиозный сионизм»).

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава переходного кабмина Израиля Яир Лапид заявил, что ни одно правительство еврейского государства никогда не допустит появления у Ирана ядерного оружия.