Москва, 29 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин детально обсуждал ситуацию с блокированием Лачинского коридора с армянским коллегой Николом Пашиняном, и подобные обсуждения будут продолжаться. Об этом 29 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы обеспокоены напряжённостью вокруг Лачинского коридора, и Москва будет продолжать как контакты с Ереваном, так и с Баку», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос, планирует ли Россия привлекать в Нагорный Карабах международный миротворческий контингент, Песков ответил, что это возможно только, если согласятся Баку и Ереван. Он добавил, что Москва продолжит миротворческие усилия.

Напомним, с 12 декабря прибывшие из Азербайджана активисты блокируют Лачинский коридор, единственную трассу, соединяющую Нагорный Карабах с внешним миром. Баку заявляет о непричастности к акции, но протестующих обеспечили питанием и отапливаемыми палатками. Ереван требует от Москвы более решительных действий для устранения блокады.