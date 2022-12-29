Минск, 29 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Развертывание аппаратных связи и регулирование радиосети отработали в Белоруссии российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск. Об этом 29 декабря сообщает Минобороны России.

Николай Свиненко. Связисты!

Российские военные из региональной группировки войск продолжают курс интенсивной боевой подготовки на полигонах в Белоруссии, в ходе которого они совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, а также ведут изучение тактической медицины и других дисциплин.

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«Специалисты войск связи Западного военного округа отработали развертывание аппаратных [станций] связи, а также регулирование радиосети. Занятия проводятся в дневное и ночное время», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз.