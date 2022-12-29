Москва, 29 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор. Он состоится 30 декабря и пройдет по закрытой связи. Об этом 29 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

По его словам, общаться главы Китая и России будут в режиме видеоконференцсвязи в первой половине дня. Вступительные слова лидеров будут открытыми.

Темой разговора станут региональные проблемы, которые, по словам Пескова, «есть и ближе к России, и ближе к КНР». Будут также обсуждены двусторонние отношения между странами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кремле идет подготовка к встрече лидеров России и Китая. Как отмечал Дмитрий Песков 28 декабря, в каком формате будет проходить эта встреча, говорить пока рано. Как только станут известны детали встречи, Кремль сразу же сообщит об этом.