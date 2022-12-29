Москва, 29 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. К концу текущего года ожидается небольшое снижение ВВП России. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Хоть и снижается ВВП, но это не какие-то двузначные цифры. Последние данные говорят, что ВВП снизится порядка 2,7% за текущий год», ― уточнил глава федерального ведомства.

Он также напомнил, что, по прогнозам, снижение продолжится и в 2023 году.

«Хотя мы будем делать всё, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды, но пока по прогнозам у нас небольшой минус», ― указал Силуанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что за 11 месяцев 2022 года валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился только на немногим более 2% к аналогичному периоду прошлого года. При этом премьер-министр уточнил, что в ряде сфер имеются положительные показатели в сравнении с аналогичными показателями 2021 года.