Москва, 29 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в подъеме флага на поступающих в Военно-морской флот кораблях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами 29 декабря.

ВМФ России Военно-морские офицеры России

«Сегодня он [Путин — прим. ред.] примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота России», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что на воду также будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй в ходе брифинга 29 декабря отметил плодотворное военное сотрудничество с Россией в 2022 году.