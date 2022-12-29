Киев, 29 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На Украине пять поездов из 77 следуют с опозданием более чем на полчаса, сообщили 29 декабря в пресс-службе Украинской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Причина в том, что некоторые участки железной дороги 29 декабря остались без электроснабжения. Частично обесточенными оказались участки дороги в Львовской, Житомирской, Киевской, Харьковской и Сумской областях.

Задерживаются поезда Одесса — Харьков (больше чем на два часа), Харьков — Ивано-Франковск (больше чем на час), Кременчуг — Ворохта (40 минут), Полтава — Черновцы (40 минут), Умань — Харьков (почти 40 минут).

Компания также сообщает, что запустила в работу «резервные тепловозы».