Москва, 29 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На данный момент ещё отсутствует подтверждение по встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу, однако российская сторона позитивно рассматривает предложения Анкары о контактах с Москвой. Об этом 29 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

Как отметила российский дипломат, у неё на данный момент нет информации о подтверждении предстоящей встречи Лавров и Чавушоглу и каких-либо её деталях.

«Но я могу сказать, что у нас с Турцией поддерживается плотный диалог, и мы в позитивном ключе рассматриваем конкретное предложение турецкой стороны о последующих контактах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не позволит странам Запада «замести под ковёр» ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».