Берлин, 29 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Фридрих Мерц, председатель германского Христианско-демократического союза, призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца изменить свое решение о поставках киевскому режиму современных танков Leopard-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Поддержка Украины бронетранспортерами и танками не продлила бы, но сократила бы сроки этой войны. Германия и другие европейский страны уже давно должны были поставить Украине БТР, также боевые танки», — считает Мерц.

Также политический деятель выразил мнение, что Шольцу не хватает мужества для того, чтобы взять на себя руководящую роль в Европе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штарк-Циммерман раскритиковала решение Шольца не поставлять Киеву танки.