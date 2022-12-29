Астана, 29 декабря, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Правительство Казахстана, сформированное в январе 2022 года, не проявило должного уровня работы. Об этом 29 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на итоговом заседании сената страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Он обвинил правительство в медленном принятии решений и слабой активности. Президент отметил, что принимаются меры по улучшению ситуации, поэтому есть основания ожидать изменений в ближайшее время. При этом будут и перестановки.

«Я намерен в начале нового года по предложению премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в правительстве», — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что перед правительством стоят масштабные и актуальные задачи. Одним из важнейших направлений Токаев назвал обеспечение роста экономики и снижение темпов инфляции.