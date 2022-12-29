Париж, 29 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Франция изучает возможность поставок киевскому режиму франко-итальянских систем ПВО Mamba. Об этом 29 декабря заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По словам французского министра, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Отмечается, что стстема ПВО Mamba — это самый верхний уровень защиты, аналог американского Patriot.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил изучить возможность поставок, однако Париж сам нуждается в этих системах, чтобы защитить территорию Франции — например, даже в ходе предстоящих Олимпийских игр.

Министр обороны также отметил, что ведутся переговоры по поставке Киеву радаров средней дальности GM200.

«Мы должны дать Украине законные средства защитить себя от атак с воздуха, не средства нападения, а средства обороны», — пояснил Себастьян Лекорню, добавив, что военная помощь Киеву не ослабляет обороноспособность Франции, так как важнейшие интересы страны защищены ядерным потенциалом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что государство продолжит в 2023 году оказывать поддержку армии киевского режима.

Читайте также: В минобороны Франции намерены поддерживать Киев и в 2023 году