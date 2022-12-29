Севастополь, 29 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Власти города Севастополя приняли решение отменить новогодний концерт на площади Нахимова 31 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«В связи с введением желтого уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова», — сообщается 29 декабря на официальном сайте правительства Севастополя.

Отмечается, что также по вышеуказанным причинам не будут устраивать фейерверк в новогоднюю ночь, а график многих предновогодних мероприятий будет опубликован на сайте правительства.

Ранее в пресс-службе правительства Орловской области сообщили об отмене массовых гуляний в новогоднюю ночь.