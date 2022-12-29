Анкара, 29 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Турция создала собственную баллистическую ракету, способную преодолевать расстояние 3 тыс. км. Об этом сообщил отставной корпусной генерал турецких ВВС Эрдоган Каракуш, передаёт телеканал TGRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган. Турция

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«Турецкая оборонная промышленность успешно создала баллистическую ракету дальностью 3 тысячи километров», — заявил отставной генерал-лейтенант авиации.

Пока никаких официальный заявлений по этому поводу сделано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об испытаниях нового турецкого оружия — ракеты «Тайфун» и беспилотного боевого самолёта Bayraktar Kızılelma.

Турецкий лидер уточнил, что дальность полёта ракеты «Тайфун» составляет 560 км, но скоро эта цифра будет доведена до 1000 км.

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Напомним, летом 2021 года созданная в Турции противокорабельная ракета Atmaca прошла финальные испытания перед её принятием на вооружение и успешно поразила надводную цель.