Причиной ЧП на предприятии в Петербурге назвали «выброс энергии»
Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту травмирования двух работников промышленного предприятия в Невском районе города. Причиной получения травм сотрудниками предприятия следственные органы назвали «выброс энергии».
Напомним, инцидент произошел на территории режимного ФГУП «СКТБ Технолог» на Советском проспекте, д. 33. По данным СМИ, произошла взрывная разгерметизация газовых баллонов, от которой пострадали люди.
Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, «произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь». Следователи и эксперты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.