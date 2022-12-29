Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку по факту травмирования двух работников промышленного предприятия в Невском районе города. Причиной получения травм сотрудниками предприятия следственные органы назвали «выброс энергии».

Следователи СКР на месте ЧП на предприятии в Петербурге

Напомним, инцидент произошел на территории режимного ФГУП «СКТБ Технолог» на Советском проспекте, д. 33. По данным СМИ, произошла взрывная разгерметизация газовых баллонов, от которой пострадали люди.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, «произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь». Следователи и эксперты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.