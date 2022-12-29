Москва, 29 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участи глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Министру транспорта досталось желание мальчика по имени Даниил, мечтающего о шведской стенке.

«Даниил, прежде всего хочу поздравить тебя и твоих близких с наступающим Новым годом. Хочу сказать, что твоё желание мы обязательно выполним. Я считаю, что это правильный выбор», — сказал Савельев.

Также он подчеркнул, что шведская стенка позволит мальчику вырасти здоровым и сильным, и добавил, что поддерживает выбор Даниилом такого подарка на Новый год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр финансов России Антон Силуанов поможет десятилетнему мальчику из города Орла побывать на студии создания мультфильмов.