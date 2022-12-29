Энгельс, Саратовская область, 29 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Энгельсского района Саратовской области сбили «неопознанный объект». Об этом 29 декабря сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — написал Бусаргин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3765812" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он сообщил, что в Энгельсе начали распространять ложную информацию о том, что готовится эвакуация из города. Губернатор подчеркнул, что эвакуация не требуется, и призвал население сохранять спокойствие.