Средства ПВО РФ под Энгельсом сбили «неопознанный объект»
Губернатор Саратовской области подтвердил уничтожение объекта средствами ПВО под Энгельсом
Энгельс, Саратовская область, 29 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Энгельсского района Саратовской области сбили «неопознанный объект». Об этом 29 декабря сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
Юлия Пёрышкина ИА REGNUM
Работа ПВО
«На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет», — написал Бусаргин.
Он сообщил, что в Энгельсе начали распространять ложную информацию о том, что готовится эвакуация из города. Губернатор подчеркнул, что эвакуация не требуется, и призвал население сохранять спокойствие.