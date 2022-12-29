Киев, 29 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Киеве 40% потребителей электроэнергии остались без света, написал 29 декабря глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По его словам, свет пришлось отключать «в целях безопасности» на фоне «ракетной атаки». Мэр утверждает, что энергетики ведут восстановительные работы.

При этом водоснабжение и теплоснабжение в Киеве не нарушено.

Ранее Кличко призвал в своём телеграм-канале киевлян сделать запасы воды.

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