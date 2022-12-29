Кличко объявил, что Киев обесточен на 40%
Киев, 29 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Киеве 40% потребителей электроэнергии остались без света, написал 29 декабря глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
По его словам, свет пришлось отключать «в целях безопасности» на фоне «ракетной атаки». Мэр утверждает, что энергетики ведут восстановительные работы.
При этом водоснабжение и теплоснабжение в Киеве не нарушено.
Ранее Кличко призвал в своём телеграм-канале киевлян сделать запасы воды.
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