Москва, 29 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик из города Орла сможет побывать на студии создания мультфильмов. Эту новогоднюю мечту ему поможет исполнить министр финансов России Антон Силуанов. Глава министерства принял участие в ставшей уже традиционной благотворительной акции «Ёлка желаний» и снял с украшенного дерева шар с пожеланиями Игоря, который давно мечтал узнать, как снимают мультфильмы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Напомним, ранее с новогодней ёлки снял пожелание восьмилетней девочки из Запорожской области президент РФ Владимир Путин. Александра Титаренко мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Глава государства позвонил ребенку и заверил, что её мечта сбудется.

Принял участие в благотворительной акции и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он исполнит желание десятилетнего ребёнка из Краснодарского края, который попросил подарить ему теннисный стол.