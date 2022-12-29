Чебоксары, 29 декабря, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Октябрьский мост в Чебоксарах залатали. Два дня там работали бригады, устраняя выбоины и дефекты проезжей части ямочным способом. Работы произведены с учётом обращений автомобилистов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии. В следующем году Октябрьский мост ждёт капитальный ремонт — впервые со дня своего строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин сообщил, что капремонт Октябрьского моста будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели по нацпроекту городу Чебоксары выделяется 527 млн рублей.

«Работы будут выполнены в два этапа — с даты подписания контракта в начале 2023 года и до октября 2024 года. Подрядчик определён, это строительная компания из Казани, ООО «А. Элит — Групп», — написал мэр в своём telegram-канале. — Предстоит выполнить переустройство коммуникаций, ремонт конструктивных элементов (опор, пролетного строения), ремонт мостового полотна и верхнего слоя асфальтового покрытия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на обновление дорог в Чебоксарах в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 1,158 млрд. Власти города назвали предстоящие дорожные работы масштабными: в чувашской столице часть дорог будет построена с нуля, другая часть реконструирована. Особое удовлетворение у автомобилистов и одновременно озабоченность дорожников вызывает капремонт такого технически сложного инженерного сооружения, как мост: к четвёртому десятилетию со дня своего строительства Октябрьский мост будет впервые отремонтирован капитально.