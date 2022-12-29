Москва, 29 декабря, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Госдуме считают неправильным финансирование из бюджета создание мобильной операционной системы «Аврора».

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Лично я считаю, что финансировать подобные проекты из бюджета неправильно. Все успешные операционные системы, которые существуют сейчас, разрабатывались без участия государств. Они завоевали рынок именно потому, что коммерческие компании были кровно в этом заинтересованы. Взлетит ли альтернативный проект, если накачать его бюджетными деньгами — большой вопрос, я в этом сильно сомневаюсь», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

Ему также непонятно, почему именно «Аврора» претендует на такую масштабную господдержку, ведь есть и другие российские разработки — и, полагает депутат, имеет смысл стимулировать всех участников рынка в равной степени.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект по внедрению «Авроры» эксперты оценивают в 480 млрд рублей, пишут СМИ. В то же время, по данным агентства, этот проект входит в одобренную правительственной комиссией «дорожную карту» «Новое общесистемное программное обеспечение до 2030 года», направленную на импортозамещение IT-решений.

В то же время, по словам ряда источников, запланирована закупка мобильных устройств с установкой ОС «Аврора», развитие национальной мобильной среды, а также продвижение продукта. Кроме того, по данным агентства, на все это предлагается тратить в 2023–2025 годы порядка 3 млрд рублей ежегодно.